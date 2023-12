Famalicão: Alex Ryu Jitsu celebra dezembro com competição e ceia de Natal

No ano das comemorações dos 50 anos da Alex Ryu Jitsu (ARJ), a Federação Portuguesa deste estilo marcial realizou dois importantes eventos este mês, um de carácter competitivo, no dia 9 de dezembro, a Taça Alexandre Carvalho, e um convívio, na passada sexta-feira, com missa e ceia de Natal.

A Taça Alexandre Carvalho realizou-se no Pavilhão Municipal de Matosinhos inserido no Festival Internacional de Artes Marciais e Desportos de Combate, iniciando-se com seminários ministrados pelos mestres da Federação Portuguesa ARJ, com destaque para o seminário do Grão Mestre Alexandre Carvalho, no qual o fundador deste estilo marcial, desenvolveu técnicas de defesa pessoal de rua. A competição decorreu durante a tarde com a vitória da Academia Alex Ryu Jitsu de Pousada de Saramagos, liderada pelo mestre Luís Faria. O segundo lugar foi para a Academia de Vermoim, seguida da Academia Gavião.

Foram, ainda, disputados dois troféus, na vertente Knock Out (K.O.), no setor feminino, Inês Oliveira (Cavalões) venceu Catarina Dias; em masculinos, Ruben Amorim (Ribeirão) venceu Ricardo Ribeiro.

Neste festival realizaram-se demonstrações de Capoeira, a gala de boxe Profissional, gala de Kickboxing, competição Kempo e seminário de Artes Marciais, ministrado pelo Mestre Internacional Albert Kraus.

Na passada sexta-feira, dia 15 de dezembro, realizou-se, na igreja paroquial de Bairro, a missa de Natal Alex Ryu Jitsu, organizada pelos cinturões negros infantis Pedro Ramos e Sofia Barros.

Este evento, dirigido pelo Frei João Paulo, serviu para homenagear todos os praticantes que já faleceram, bem como cultivar a vertente espiritual desenvolvida por este estilo marcial nos seus dojos. Esta eucaristia, contou com a presença, entre outros, de Alexandre Carvalho, de mestres e instrutores, alunos e encarregados de educação.

No final, realizou-se o jantar de Natal no qual Alexandre Carvalho fez uma resenha das conquistas desportistas e cívicas do Alex Ryu Jitsu durante o ano. Entre outros, estiveram presentes autarcas de Famalicão e de Santo Tirso, um dos quais o presidente deste Município.