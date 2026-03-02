Famalicão: Alex Ryu Jitsu juntou mais de uma centena em curso sobre defesa pessoal

Mais de 150 atletas das várias academias Alex Ryu Jitsu participaram, no passado sábado, no Curso Intensivo de Técnicas de Defesa Pessoal de Rua. No complexo desportivo de Vale São Cosme, a iniciativa teve como formadores os elementos da Federação Portuguesa de Alex Ryu Jitsu, sob coordenação do Mestre Geral Alexandre Carvalho, coadjuvado pelos mestres Manuel Cunha, Laurindo Azevedo, Carlos Ramos, Alcides Ribeiro, Luís Faria e Mikael Azevedo.

Alexandre Carvalho (10º Dan), fundador do estilo marcial Alex Ryu Jitsu, iniciou o curso da parte da manhã, desenvolvendo técnicas de defesa pessoal com mão nua, contra ataques de pernas e punhos dos adversários e, ainda, técnica de defesa pessoal contra agressor armado, com imobilizações.

De seguida, o curso foi ministrado pelos restantes mestres que desenvolveram técnicas contra os ataques mais comuns que se verificam no quotidiano, transmitindo a sua sabedoria aos que participaram neste evento, para estarem mais preparados para a sua proteção e autodefesa.

A homologação do curso foi feita pela Federação Portuguesa de Alex Ryu Jitsu através de certificados emitidos pelo Mestre Geral Alexandre Carvalho.