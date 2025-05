Famalicão: Alexandre Cerqueira representa BE no Conselho Municipal da Juventude

O FC Famalicão prepara a visita aos Açores, para defrontar o Santa Clara. Para a penúltima jornada da Liga Betclic, Hugo Oliveira não pode contar com Pedro Bondo, expulso no jogo passado, em Faro. Incerta é a utilização de Rochinha. O jogador falhou a partida com o Farense, devido a uma entorse do tornozelo esquerdo.

A partida entre o Santa Clara e o Famalicão está marcada para as 15h30 do próximo sábado. A formação dos Açores está na sexta posição, com 51 pontos, um lugar acima do conjunto famalicense que soma 44 pontos, após o desaire (2-1, em Faro) na jornada anterior. A equipa de Vasco Matos vem de um empate em Braga.