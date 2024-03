Famalicão: Alexandre Reis suspenso de funções na Artave e CCM

Tem início, este sábado, o programa da Semana Santa. Hoje, a partir das 10 horas do salão paroquial de Santo Adrião, sai a segunda Caminhada pelo Património Religioso e Histórico de V.N. Famalicão. A iniciativa oferece aos participantes um breve resumo da história de cada monumento religioso da cidade e uma rápida visão sobre a importância de cada um na história da cidade. A caminhada termina com um lanche, onde reina o Pão de Ló e uma taça de vinho verde espumante no salão paroquial. Com uma distância de 5km e início na Nova Matriz, os participantes seguem até à Capela de S. Vicente, Alminhas da Bandeirinha, Capela de Santo Adrião, Alminhas de Sistães de Trás e Capela de S. Francisco.

Ainda esta noite, às 21h30, a Antiga Matriz é palco para o concerto dos grupos Agora Manticora, com canções para piano, trompete e voz de J. Brahms e Klezmer Kafé, um ensemble, dedicado à música folclórica com especial ênfase em Klezmer, um género oriundo das comunidades judaicas.

Na tarde deste domingo, às 16h30, o salão paroquial de Santo Adrião acolhe uma Via-Sacra ao Vivo, interpretada por 45 pessoas com deficiência e 6 colaboradores do Centro de Apoio e Reabilitação para Pessoas com Deficiência, em Touguinha, equipamento Social da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde, em parceria com a paróquia de São João Baptista de Vila do Conde.

A programação da Semana Santa termina a 31 de março.