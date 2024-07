Famalicão: Almoço de angariação de fundos do CRP Delães

O CITEVE organiza esta quarta-feira, dia 10, a jornada “be@t day”, baseada no projeto be@t – bioeconomia no têxtil e vestuário, uma das agendas do PRR. O objetivo destas jornadas, abertas ao público, é dar a conhecer os avanços feitos desde julho de 2022 para transformar o têxtil num setor mais amigo do ambiente.

O evento vai decorrer entre as 9h30 e as 18 horas, no Parque da Devesa e as instalações do CITEVE. Estão previstas tertúlias, conferências técnicas, visitas aos “pilotos” e demonstrações que permitirão conhecer detalhes concretos sobre investigações e descobertas em curso, como por exemplo matérias-primas inovadoras e sustentáveis. Uma oportunidade também para perceber como funciona o co-financiamento do Governo e de Bruxelas. É ainda objetivo que os participantes possam colocar questões, esclarecer dúvidas e emitir opinião.

As sessões da tarde são de acesso gratuito, mas de inscrição prévia obrigatória em https://bioeconomy-at-textiles.com. Inclui observação de exemplos concretos do que está a ser feito no âmbito do projeto. Haverá também um programa de “Tertúlias no Parque” com moderação de Joana Barrios e Paulo Gomes, para falar de “Sustentabilidade na moda e o papel do consumidor”, com Braz Costa; “Da natureza para as pessoas”, com Catarina Barreiros – do Zero e Ana Gonçalves – Citeve; Ecodesign, com Inês Torcato – designer e Raquel Santos do CITEVE; “Passaporte Digital do Produto”, com Mariana Silva – Ethica e Carla Silva do CITEVE.