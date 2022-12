Famalicão: Almoço de Natal da Associação de Concertinas Monte de Santo André

O polo desportivo do Centro de Investigação e Inovação do Ensino Superior – Vale S. Cosme recebeu, no passado sábado, o terceiro Torneio Interno de Rápidas do Clube Xadrez A2D, competição que foi mais um momento relevante nos dezanove anos de história do clube famalicense, pois foi dada a conhecer a “Sala de Competições CX A2D” aos jovens atletas que frequentam aulas de xadrez escolar na Didáxis-Riba de Ave e Colégio do Ave no presente ano letivo.

O grande vencedor foi Rui Pedro Gomes que alcançou uma performance 100% invicta: 5 vitórias e 1 empate em 6 jogos; em 2.º lugar posicionou-se a WFM Inês Silva a escasso meio ponto do líder e ainda acumulou o 1.º lugar feminino. O pódio absoluto foi completado por Marco Pereira (3.º) que totalizou 4,5 pontos e acumulou o 1.º lugar Veterano.

Os vencedores por escalões foram Francisco Duarte (sub-08); Miguel Oliveira (sub-10), José António Ramos (sub-12), Amélia Pinto (sub-14), Duarte Abreu (sub-16), Maria Carmezinda Fernandes (sub-18) e João Pedro Afonso (sub-20).

Este torneio dirigiu-se a jogadores federados e não federados do Clube de Xadrez A2D com o objetivo de promover o convívio entre os xadrezistas mais novos e mais experientes, bem como divulgar “o jogo das 64 casas”.

Esta iniciativa contou com o apoio do CIIES-Vale S. Cosme e CX A2D e o patrocínio da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.

A cerimónia de encerramento contou com a presença do vereador do Desporto da Câmara Municipal, Pedro Oliveira, do coordenador do CX A2D, Mário Oliveira, e do árbitro internacional Eduardo Viana.