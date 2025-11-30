Famalicão: Almoço solidário esta segunda-feira em Ruivães para ajudar o pequeno Martim

O Salão Paroquial de Ruivães recebe, nesta segunda-feira, 1 de dezembro, um Almoço Solidário cuja receita reverte integralmente a favor do Martim, um jovem que sofre de várias patologias que necessitam de tratamento/acompanhamento. A iniciativa, marcada para as 12h30, terá como prato principal Tripas à Moda do Porto, incluindo entradas, bebida e sobremesa.

O evento conta ainda com animação musical de Jorge Amado, Dinis Reis e Pedro Cunha, prometendo uma tarde de convívio e solidariedade. O preço por pessoa é de 25 euros, sendo de 10 euros para crianças dos 4 aos 12 anos.

As reservas podem ser feitas através do número 912 080 144. A organização apela à participação da comunidade para apoiar esta causa.