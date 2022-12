Famalicão: Alterações à recolha do lixo

O famalicense e dirigente nacional do CDS «apela ao Presidente da República para dissolver o parlamento e convocar eleições antecipadas». Em comunicado, Nuno Melo aponta a maioria socialista como a «mais absolutamente instável da democracia em Portugal. Se é certo que o ministro Pedro Nuno Santos e os secretários de Estado Hugo Mendes e Alexandra Reis se demitiram», o assunto que envolve a ex-secretária de Estado na polémica indemnização de 500 mil euros por sair antecipadamente da TAP, «está longe de ter terminado».

Em comunicado, o líder nacional do CDS sinaliza as 10 alterações em 9 meses de vida do Governo socialista, como prova «de um governo esgotado. Desde que tomou posse em março, o primeiro-ministro vem substituindo ministros e secretários de Estado em média superior a um por mês, enquanto o governo soma casos graves, por vezes com relevância criminal e de promiscuidade institucional, à razão quinzenal». Por muito menos, assume, «caíram outros governos em Portugal».

Nuno Melo fala de um governo que é notícia pelos casos e quedas de ministros e secretários de Estado, «enquanto as famílias e as empresas suportam os impostos mais altos de sempre e Portugal vai sendo arrastado para o fundo da lista dos que menos crescem na União Europeia». O governo de António Costa, prossegue o famalicense, «deixou de servir o interesse geral. O ciclo socialista terminou, o governo está esgotado; o país está novamente num pântano, o que põe em causa o normal funcionamento de instituições básicas do regime».

Perante este cenário, Nuno Melo apela a Marcelo Rebelo de Sousa para dissolver o parlamento e convocar eleições antecipadas, «devolvendo a palavra aos portugueses para resolverem esta crise política. Portugal precisa de outra solução, que traga confiança e inverta o atual momento de descrença e instabilidade».