Famalicão: Alterações ao trânsito por motivo de obras no centro da cidade

Depois de, no passado, ter estado no concurso com o apadrinhamento de Marisa Liz, a jovem Maria Gil regressou ao programa de talentos da RTP.

A famalicense brilhou, uma vez mais, no The Voice Kids, com uma interpretação de Easy on Me da Adele.

Todos os jurados viraram a cadeira, num sinal de aprovação da interpretação.

Maria Gil escolheu Fernando Daniel como o seu mentor durante o percurso no concurso.