Yara Teixeira Madureira, aluna da An-Dança, esteve em destaque na competição internacional Dance Grand Prix Sofia, que decorreu este fim de semana, na Bulgária, onde conquistou o primeiro lugar em Free Solo (Ballet Any Style), o segundo lugar em Solo de Ballet Clássico e o terceiro na distinção de Melhor Solista do Grupo B.

Para além dos três lugares no pódio, a jovem bailarina conquistou ainda uma bolsa de estudo de Short-Term na prestigiada Tanz Akademie Zürich, na Suíça.

O evento contou com um painel de jurados composto por profissionais ligados a instituições de referência internacional no ensino e formação em dança, nomeadamente a École de Danse de l’Opéra National de Paris, a Royal Ballet School e a Tanz Akademie Zürich.

O Conservatório de Dança de Vila Nova de Famalicão expressa o orgulho no percurso da jovem Yara destacando a evolução do seu talento e o percurso promissor na dança clássica.