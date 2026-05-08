Concelho, Educação

Famalicão: Aluna da ARTIS foi admitida na Joffrey Ballet School em Nova Iorque

Dalila Navio, de 16 anos, aluna da ARTIS – Academia de Bailado de Vila Nova de Famalicão, foi convidada a integrar o Ballet Trainee Program em Nova Iorque, na prestigiada Joffrey Ballet School, um programa internacional de formação avançada para jovens bailarinos, tendo-lhe sido atribuída ainda uma bolsa de estudo de mérito.

Desde 2021, a jovem bailarina tem construído o seu percurso com base no talento, trabalho e dedicação. É a oitava aluna da ARTIS a ganhar uma bolsa para prosseguir estudo de dança no estrangeiro e assim levar o nome de Famalicão mais além.

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Famalicão: Groove Spot vai representar Portugal no Campeonato Mundial de Hip Hop

O Groove Spot, sediado em Vila Nova de Famalicão, participou no Hip Hop Internacional Portugal e conquistou o segundo lugar na categoria Minicrew, com o grupo Lil Three, e o quarto lugar na categoria Varsity, com o grupo GM JR Team, garantindo assim, a oportunidade de representar Portugal no Campeonato Mundial de Hip Hop, a realizar nos Estados Unidos.

A 12ª edição do Hip Hop International Portugal decorreu de 1 a 3 de maio na Póvoa Arena e contou com três mil participantes de vários pontos do país, sendo a edição mais participada de sempre.

Famalicão: Mês de Maria na paróquia de Joane

Na comunidade paroquial de Joane, o Mês de Maria celebra-se de segunda a sábado, às 18,30, e ao domingo, às 10,30, com a recitação do Rosário, na Igreja Paroquial, com a participação dos grupos da paróquia.

Dia 30 de maio sai a tradicional procissão de velas.

Famalicão: Pirilampo Mágico continua a dar luz à solidariedade

Já está no terreno mais uma edição do Pirilampo Mágico, uma iniciativa solidária de âmbito nacional, que no concelho de VN Famalicão é promovido pela ACIP que assume igual responsabilidade em Lousada e Trofa.

Com o lema “A solidariedade tem raízes firmes”, a campanha decorre até ao dia 1 de junho e o pirilampo mágico pode ser adquirido por €2,50.

A decorrer desde 1987, esta é uma organização conjunta da FENACERCI – Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social e da Antena 1, com o apoio de um elevado número de parceiros espalhados por todo o país.

O pirilampo, que pode ser encontrado em vários locais, é o símbolo da solidariedade que pode fazer a diferença na vida de centenas de jovens e adultos com deficiência.

Famalicão: Colisão em Joane faz um ferido

Na manhã desta sexta-feira, a colisão de dois veículos ligeiros na Avenida Doutor Mário Soares, em Joane, fez um ferido.

O alerta foi dado por volta das 08h50 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses que transportaram a vítima, com ferimentos ligeiros, para o Hospital de Famalicão.

Famalicão: Novo site, festa no Bernardino Machado e entradas gratuitas em museus

De 18 a 23 de maio, Vila Nova de Famalicão vai assinalar o Dia Internacional e a Noite Europeia dos Museus. A programação é diversa, com destaque para o lançamento do novo portal online da Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão, marcado para o dia 18 de maio, às 10h00, no Museu Bernardino Machado.

A nova plataforma foi concebida para melhorar a acessibilidade à informação, constituindo uma ferramenta de valorização e promoção da oferta museológica do concelho, com informação atualizada sobre museus, exposições, eventos e atividades educativas.

Para além deste momento, realce, ainda, para mais uma edição de “(H)Á Noite no Museu!”, integrada na Noite Europeia dos Museus. É no dia 23 de maio, às 23h00, no Museu Bernardino Machado, e uma possibilidade de usufruir deste espaço museológico em horário alargado e num ambiente onde não faltará animação, música e diversão.

Ainda no Museu Bernardino Machado, que este ano assinala 25 anos da sua inauguração, nos dias 19 e 20 de maio, é exibida uma peça de teatro inédita sobre a vida do ex-Presidente da República. Na mesma data será inaugurado um Escape Room, que permitirá aos visitantes uma experiência dinâmica e participativa sobre o museu, numa iniciativa que se vai estender até ao final do ano.

No dia 23 de maio, na Praceta Cupertino de Miranda, os visitantes são convidados a descobrir os museus que fazem parte da rede municipal, na iniciativa “Museus Sem Fronteiras”, através de pistas, objetos e caixas mistério. Mais do que desvendar enigmas, esta atividade propõe um encontro com os museus enquanto espaços de diálogo, memória e comunidade.

Nota ainda para a gratuitidade no acesso à Casa de Camilo – Museu, de 18 a 23 de maio, e no Museu Automóvel e no Museu da Fundação Cupertino de Miranda, no dia 18.

Recorde-se que a Rede de Museus de Famalicão nasceu em 2012 e é composta por 11 museus e coleções visitáveis do concelho: Casa – Museu de Camilo, Museu Bernardino Machado, Museu da Fundação Cupertino de Miranda – Centro Português do Surrealismo, Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado, Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave, Museu de Cerâmica Artística da Fundação Castro Alves, Museu do Automóvel, Museu da Guerra Colonial, Casa-Museu Soledade Malvar, Museu de Arte Sacra da Capela da Lapa e Museu da Confraria de Nossa Senhora do Carmo de Lemenhe.

Toda a programação das comemorações pode ser consultada em www.famalicao.pt.

 

Famalicão: Município e San Sebastián reforçam laços de cooperação

Uma delegação com representantes do Famalicão Made IN, liderada pelo vereador da Economia e Empreendedorismo, Augusto Lima, esteve esta quinta-feira em San Sebastián, Espanha, numa visita institucional para reforço dos laços de cooperação.
Na reunião com a vereadora Ane Oyarbide foram abordados temas como empreendedorismo, ciência, inovação e conhecimento, motores de desenvolvimento económico e «valores partilhados por duas cidades com a mesma ambição: gerar conhecimento, atrair talento e transformar a inovação em bem-estar e oportunidades reais», pode ler-se numa publicação do Famalicão Made IN que assinala a visita «como um passo importante rumo a uma cooperação mais sólida entre dois territórios que acreditam no futuro».