Famalicão: Alunas da D. Sancho I vencem campeonato nacional de Jogos Matemáticos

Vila Nova de Famalicão voltou a receber o centro de aperfeiçoamento e desenvolvimento de rugby no campo do Clube de Rugby, nas instalações do GRAL. Este centro, organizado pela Associação de Rugby do Norte tem como objetivo o desenvolvimento das capacidades dos atletas, não só de Famalicão com de todos os clubes da região Norte fazendo, assim, florescer, em qualidade e quantidade, a modalidade.

No domingo, mais de 250 atletas de vários escalões de formação, desde sub-8 a sub-12, mostraram as suas competências perante uma plateia a rondar as 100 pessoas.

O CR Famalicão congratula-se pelo sucesso do evento, agradecendo à Associação de Rugby do Norte pelo apoio e organização do mesmo.