Famalicão: Aluno da Escola Padre Benjamim Salgado vai às Olimpíadas Ibero-Americanas de Informática

Tomás Gonçalves Pereira (12.º F), do Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado, de Joane, classificou-se no 10.º lugar na final nacional das Olimpíadas Nacionais de Informática – ONI’2026, que decorreu nas instalações do Departamento de Ciência de Computadores (DCC) da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, no passado dia 18.

O aluno famalicense integra um grupo restrito de “olímpicos” que participarão nas Olimpíadas Ibero-Americanas de Informática (OII’2026), prova que decorrerá à distância. Poderá ainda estar entre os 6 que representarão Portugal nas Western-European Olympiad in Informatics (WEOI’2025) que decorrerão no Luxemburgo e, ainda, participar nas Olimpíadas Internacionais de Informática (IOI’2026) que se desenrolarão no Uzbequistão, caso se classifique entre os 4 melhores olímpicos nacionais.

Além de Tomás Gonçalves, a Escola Padre Benjamim Salgado esteve representada nesta final por Beatriz Oliveira Dias (12.ºB), com boa prestação entre os 28 finalistas da competição. A Beatriz é, ainda, a primeira aluna do AEPBS a chegar à final nacional das ONI.

Recorde-se que os dois alunos do AEPBS foram apurados, no dia 20 de março, entre os mais de 400 alunos oriundos de 83 escolas nacionais.

A direção da Escola elogia a prestação dos alunos ao nível da programação de computadores, uma vez que contaram apenas com 7 meses de aprendizagem de uma disciplina que requer um esforço contínuo e persistente «e que, certamente, constituirá apenas o início de um admirável percurso académico e, claro, nas competições internacionais que se aproximam».