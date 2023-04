Famalicão: Aluno do Agrupamento Camilo Castelo Branco é vice-campeão nacional do MegaSalto

Wagner Castro, do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, é vice-campeão nacional do MegaSalto, com a marca de 5,88 metros. O feito foi alcançado recentemente, na fase nacional do MegaSprinter que se realizou em Beja, na Pista de Atletismo Fernando Mamede. O aluno, de 15 anos, do 9.12 foi, ainda, quarto classificado nacional no MegaSprinter (40 metros)

Para além de Wagner Castro, mais três alunos do Agrupamento de Escolas estiveram em representação do CLDE (Coordenação Local de Desporto Escolar) de Braga. Gabriela Dias, do 5°4, e Rodrigo Fernandes, do 5°2, também participaram no MegaSprinter, alcançando o oitavo e décimo nono lugares, respetivamente.

No Megakm, Mariana Martins, do 6°1, (que em março obteve o oitavo lugar no corta mato escolar nacional), foi sétima em Beja,

Esta competição nacional reuniu mais de 1000 alunos selecionados de todos as distritos do país das coordenações locais de Desporto Escolar.