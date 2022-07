Famalicão: Aluno que não frequenta Cidadania e Desenvolvimento passa de ano

Famalicão: Mário Passos felicita jovens que disputaram Jogos do Eixo Atlântico

Os jovens atletas famalicenses que marcaram presença nos XIV Jogos do Eixo Atlântico foram recebidos, na tarde desta quarta-feira, nos Paços do Concelho, por Mário Passos que teve a seu lado vereador do Desporto, Pedro Oliveira

A 14ª edição dos Jogos do Eixo Atlântico, que decorreram na cidade da Maia de 5 a 8 de julho, contou com uma comitiva famalicense de 103 atletas, acompanhados por 21 técnicos e dois delegados municipais. Nesta competição, Famalicão esteve representado no basquetebol masculino e feminino, andebol feminino, voleibol feminino e futebol masculino. Nas modalidades individuais, teve representantes na natação masculinos e femininos, natação adaptada masculinos e femininos, atletismo feminino e masculinos e atletismo adaptado masculino e feminino. E o resultado desta participação dá 24 subidas ao pódio, havendo a registar nove primeiros lugares nas modalidades de atletismo, natação e natação adaptada.

Os atletas entregaram aos membros do executivo uma camisola alusiva ao evento, assinada por todos, e uma personalizada para o presidente da Câmara, pelas mãos de Sílvia e Tatiana, respetivamente atletas de atletismo adaptado e andebol.

Mário Passos agradeceu a todas as pessoas envolvidas «e que possibilitaram esta representação forte nos Jogos do Eixo Atlântico». O edil valorizou atletas, dirigentes associativos, técnicos e famílias dos atletas, pois «todos têm um papel fundamental no alcance dos sucessos desportivos que temos verificado (…) é tudo graças ao vosso empenho e dedicação».

Por outro lado, o presidente da Câmara Municipal reiterou a importância do desporto, porque «transmite a imagem do concelho, dá-nos notoriedade e prestígio, e valoriza o território”.

Os Jogos do Eixo Atlântico realizam-se de dois em dois anos, desde 1995, e constituem-se como um evento desportivo transfronteiriço único na Europa, que envolve uma participação superior a 2000 atletas provenientes de três dezenas de cidades das regiões do Norte de Portugal e Galiza, que constituem o Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular.