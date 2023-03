Famalicão: Alunos da ACIP visitam a Cidade Hoje

No próximo domingo, 26 de março, a Associação de Tocadores e Cantadores ao Desafio Famalicense comemora o seu 22º aniversário. A celebração será realizada na sua sede social, no “Espaço Associativo” junto à Estação da CP de V. N. Famalicão e será aberta a todos os seus associados, familiares e amigos.

A partir das 15 horas, a animação está garantida com as vozes de Adília de Arouca, Domingos da Soalheira, Daniel Fernandes e Simão Marques, entre outros, que serão acompanhados pela concertina de Pereirinha e viola de Sérgio Oliveira. O momento mais esperado da tarde será o corte do bolo de aniversário, que acontecerá depois do canto dos parabéns a você.

Fundada em 1995, a Associação de Tocadores e Cantadores ao Desafio Famalicense tem como objetivo promover e preservar a cultura popular portuguesa, nomeadamente a tradição do canto ao desafio. Com mais de duas décadas de existência, a associação tem vindo a ganhar cada vez mais destaque na região, promovendo diversos eventos ao longo do ano e envolvendo cada vez mais pessoas na preservação da tradição musical portuguesa.