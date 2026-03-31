Famalicão: Alunos da Camilo estagiam na Sérvia e em Itália

Doze alunos do 3.º ano dos Cursos Profissionais da Escola Camilo estão a estagiar em empresas da cidade de Ruma, na Sérvia, e em Rovigo, Itália. São alunos dos cursos de Técnico de Audiovisuais, Design de Moda, Design da Comunicação Gráfica, Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, Processamento e Controlo da Qualidade Alimentar e Vendas.

Trata-se de formação em contexto de trabalho, com duração de três meses, com início a 16 de março.

O objetivo do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco é lutar contra o abandono escolar; melhorar os níveis educacionais; melhorar as competências linguísticas, nomeadamente a língua inglesa; desenvolver as competências sociais e culturais de modo a garantir a abertura dos jovens para as diferentes visões do mundo; esbater o desfavorecimento social e cultural oriundo do estrato sociocultural menos favorecido de algumas famílias dos participantes; garantir que os jovens se sintam parte integrante dos valores europeus em termos de cidadania, de modo a poderem contribuir para a construção europeia, e, contribuir para a melhoria do perfil profissional do jovem de modo a integrar as melhorias nas futuras carreiras profissionais ao serviço do mundo empresarial.