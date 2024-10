Famalicão: Alunos da CIOR do Curso de Auxiliar de Farmácia começam ano com palestra motivacional

Os alunos que frequentam os diferentes anos do curso Técnico de Auxiliar de Farmácia, da Escola Profissional CIOR, participaram numa palestra que foi, ao mesmo tempo, de acolhimento e de aproximação à realidade profissional. Ao mesmo tempo permitiu que a escola se mantenha próxima dos seus parceiros, como referiu o diretor do curso, Arcélio Sampaio.

A palestra contou com a participação de Alexandra Esteves, diretora técnica e gestora das Farmácias do Calendário, da Devesa e da Estação, parceira-âncora da escola, centrando a sua intervenção em torno do perfil técnico do curso de TAF e competências e capacidades que as farmácias acolhedoras valorizam nos alunos estagiários e futuros profissionais.

Também as ex-alunas Paula Esteves, da Farmácia de Delães, e Tatiana Antunes, da Farmácia Ribeirão, e a ex-aluna Mariana Santos, a frequentar o 3.º ano da licenciatura em Farmácia na Escola Superior de Saúde do Vale do Ave (ESSVA/CESPU), partilharam as suas experiências e vivências enquanto alunas do curso, deixando ainda conselhos aos alunos.