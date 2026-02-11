Famalicão: Alunos da CIOR realizam estágios em empresas europeias

A Escola Profissional CIOR tem em estágios internacionais 20 alunos dos cursos técnicos de Auxiliar de Farmácia, em Valência (Espanha); de Animação Sociocultural, em Malta; Mecatrónica Automóvel, Itália, e Desenho de Construções Mecânicas, em Bilbau (Espanha).

Estes estágios, com duração de três meses, realizam-se em instituições e empresas parceiras da CIOR. «Estas experiências combinam formação técnica com vivência intercultural, contribuindo para o desenvolvimento de competências profissionais, autonomia e cidadania europeia», refere Paula Pereira, da direção da Escola.

A internacionalização da CIOR, que decorre há décadas, tem estado no centro do seu projeto educativo, e conta com o apoio do Programa Erasmus + e outros anteriormente similares.

Para Paula Pereira, que integra também o Gabinete de Projetos da escola, «estas mobilidades permitem a promoção de intercâmbio de metodologias e boas práticas, o reforço de competências linguísticas e profissionais e a valorização do Projeto Educativo a nível internacional». Esta responsável da CIOR reconhece, ainda, que esta estratégia reforça não só a formação dos alunos, docentes e colaboradores, mas também a ligação da escola, do município e da região a «diferentes realidades económicas, sociais e culturais do espaço europeu e suas vivências de cidadania como bem comum».

Nesta dinâmica de internacionalização, a CIOR acolhe grupos estrangeiros de estudantes e professores provenientes de instituições parceiras europeias, da Roménia, Espanha e França e outros países que procuram a Escola para estágios práticos, trabalhos oficinais/laboratoriais e outras atividades formativas em áreas como a Eletrónica, Metalomecânica ou Cuidados de Saúde, complementadas com visitas a empresas do concelho.

Neste contexto, está previsto o acolhimento de alunos e de professores para a realização de estágios/workshops e visitas na Escola ou empresas do Município, provenientes de instituições parceiras de Espanha (Vigo, Lugo, Santander e Denia) e França (de Annecy).