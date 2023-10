Famalicão: Alunos da CIOR rumam a vários países da Europa para realizar estágio

Famalicão: Apresentação do Livro “Descobrir o Minho com Maria Ondina Braga”

A Casa de Camilo é o palco para a apresentação do livro “Descobrir o Minho com Maria Ondina Braga”. Será está sexta-feira, pelas 17 horas.

Esta iniciativa é promovida pela CIM do Ave no âmbito do Consórcio Minho Inovação, sendo cofinanciada pelo Norte 2020, através do Fundo Europeu do Desenvolvimento Regional (FEDER).

Maria Ondina Braga nasceu em 1922 e faleceu em 2003. Era uma escritora viajada e internacional que transportou sempre no coração e no olhar, pelos diversos sítios do mundo que percorreu ou onde viveu, os lugares do Norte e a cidade onde nasceu, Braga. Foi preceptora e professora, cultivou vários géneros literários, do romance e do conto à ficção autobiográfica e memorialística, colaborou ativamente em diferentes jornais e revista.

Viajou muito, trabalhou em França, Inglaterra, Angola, Macau e China, mas também foi uma profunda conhecedora e divulgadora do Minho. Por isso, a publicação de um roteiro turístico-cultural pelo olhar e sensibilidade de Maria Ondina Braga.

Recorde-se que em 2022, pelo centenário do seu nascimento, foram realizadas iniciativas em sua memória, desde exposições, um espetáculo artístico-cultural e a edição em curso do primeiro volume das Obras Completas da autora publicadas na imprensa nacional.