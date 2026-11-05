Alunos da Escola Conde de Arnoso estão a participar no “Mais e Melhores Anos – Desporto Adaptado”, promovido pelo Município de Vila Nova de Famalicão. Esta iniciativa proporciona aos jovens a oportunidade de praticar natação num ambiente de aprendizagem, convívio e inclusão, respeitando as capacidades e o ritmo de cada um, promovendo o desenvolvimento motor, a autonomia, a confiança e o bem-estar.

Mais do que aprender a nadar, cada aula é uma oportunidade de superação, de conquistas de novas competências e, acima de tudo, de desfrutar dos benefícios do desporto que é para todos e todos merecem ter a oportunidade de participar.