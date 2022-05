Famalicão: Alunos da D. Sancho estagiam em Marselha

O Dia Mundial da Criança, que se assinala a 1 de junho, será comemorado em Famalicão com fim de semana de brincadeira e solidariedade. Nos dias 4 e 5 de junho, o Parque da Devesa transforma-se n´ «O Lugar do Sonho» dedicado aos mais novos e às suas famílias, com um programa de muitas atividades saudáveis, pedagógicas e divertidas. Paralelamente, decorre a campanha «Kit Solidário», dinamizado pela HumanitAVE em parceria com o Município.

Naquele fim de semana, o parque acolhe iniciativas que vão deste a teatralização de histórias até às pinturas faciais, passando por jogos e momentos musicais, que acontecem ao longo do dia, das 10h00 às 12h30 e das 15h00 às 19h00.

Para o almoço, as famílias são convidadas a realizar um piquenique no parque, e a prosseguir a sua participação nas atividades, terminando o dia com um espetáculo de dança no anfiteatro ao ar livre pela Gindança – Associação de Ginástica e Dança de Vila Nova de Famalicão, pela Artis – Academia de Bailado, no dia 4 de junho, e pela Apolo Famalicão e a An-Dança – Conservatório de Dança de Vila Nova de Famalicão, no dia 5.

A par das comemorações, decorrerá a campanha de recolha de material escolar – afias, borrachas, lápis, canetas e cadernos A5 – com o propósito de criar kit escolares para crianças guineenses. Esta iniciativa solidária é desenvolvida em parceria com a Associação HumanitAVE, organização não-governamental para o desenvolvimento (ONGD) dedicada à emergência humanitária, que tem contribuído para uma educação mais inclusiva e solidária em aldeias da Guiné-Bissau.

Todas as dinâmicas do Dia Mundial da Criança em Famalicão resultam de parcerias com cerca de 20 instituições do concelho, entre elas, Academia SALT, Associação Desperta e Brinca, Apolo Famalicão, Fundação Castro Alves, An-Dança Conservatório de Dança de Famalicão, Double Decker – Academia de Educação e Línguas, Gindança – Associação Ginástica e Dança de Famalicão, Fundação Cupertino de Miranda, Urbidente – Centro de Medicina Dentária e Implantologia, ARTIS – Academia de Bailado, Projeto Mais Vale Prevenir, FamaBasket, Famalicense Atlético Clube Andebol e Basquetebol, Associação Gerações, Jin-She Escola Kung-Fu Wushu, Associação de Ginástica – ESACRO, Brincar em comunidade, HumanitAVE, Resinorte e Ténis Clube de Famalicão.

A programação está disponível em www.famalicao.pt/dia-mundial-da-crianca