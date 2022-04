Famalicão: Alunos da D. Sancho I realizam estágio em Las Palmas e Palma de Maiorca

Pedro Almeida está pronto para o Rali Terras D’Aboboreira, prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) que se realiza esta sexta-feira e sábado nos concelhos de Amarante, Baião e Marco de Canaveses.

O piloto famalicense testou, esta semana, o Skoda Fabia Rally2, e está otimista. «Fizemos algumas mudanças no carro a pensar num rali sem chuva e diferente do que tivemos em Fafe e nos Açores». Juntamente com o Mário Castro e com a equipa, «tiramos as notas necessárias para fazer uma prova em bom nível, em busca de um bom resultado para o campeonato».

A confiança do piloto assenta no que foram as duas primeiras provas do campeonato e a expectativa é melhorar. «As condições em Fafe e nos Açores foram extremamente difíceis e conseguimos evoluir, melhorar o andamento com o correr dos ralis e, desta vez, queremos fazê-lo com mais uma regularidade, aproximando-nos da frente. Esse é o nosso primeiro objetivo e estamos confiantes que o vamos conseguir fazer».

O Rali Terras D’Aboboreira tem nove especiais de classificação, as três primeiras a realizar esta sexta-feira e as restantes no decorrer do dia de sábado.