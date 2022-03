Famalicão: Alunos da D. Sancho I visitam terra de Miguel Torga

As turmas de 12.º ano dos cursos profissionais do Agrupamento de Escolas D. Sancho I visitaram, no dia 4 de março, S. Martinho da Anta, terra natal do escritor Miguel Torga; passaram, também, por Sabrosa, onde se situa o Pavilhão Expositivo Fernão Magalhães, e estiveram noutros locais referenciados na obra de Miguel Torga.

Chegado ao Espaço Torga, com os seus muros em xisto (elementos característicos daquela zona), os alunos foram recebidos por uma guia que fez uma apresentação do escritor Adolfo Correia da Rocha que adotou o nome de Miguel (de Cervantes e Unamuno) Torga (uma planta robusta do norte). Depois da visita à exposição permanente sobre a vida e obra de Torga, os alunos visitaram a casa-museu do escritor, inaugurada a 17 de janeiro de 2022, dia em que se assinalaram os 27 anos da sua morte. A casa é um espaço museológico, onde se preservam as memórias das vivências quotidianas do escritor na sua terra natal.

O grupo continuou até ao Largo do Eirô onde se encontra uma escultura da cabeça de Torga e por detrás o que resta do seu negrilho, a árvore dos seus poemas. A seguir, foram acolhidos no Pavilhão Expositivo Fernão Magalhães, pelo diretor do mesmo, que lhes proporcionou uma viagem “à volta do mundo” no tempo dos Descobrimentos, fazendo assim a ligação com os poemas da Mensagem de Fernando Pessoa.

O almoço decorreu no monte N.ª Sra. da Azinheira, miradouro destacado na obra torguiana. A viagem continuou até ao miradouro de S. Leonardo de Galafura, imortalizado num seu poema “À proa de um navio de penedos/A navegar num doce mar de mosto”. Toda aquela paisagem, que dali se avistava, inspirou Torga, desde a Serra do Marão, o Rio Douro, até às vinhas em socalcos que circundam aquele espaço.

Ao longo do percurso torguiano, os alunos da turma de Informação e Animação Turística pontuaram o circuito com alguma informação sobre os locais visitados.

Com o olhar encantado, todos regressaram à escola percebendo ainda melhor a ligação de Torga por aquela zona lindíssima do nosso país.