Famalicão: Alunos da D. Sancho visitam a Continental

No passado fim de semana, em Coimbra, realizou-se mais uma jornada da Liga de Clubes de badminton. O FAC, que compete na 1ª divisão, marcou presença com Adriana Gonçalves, Catarina Martins, Diogo Barbosa, Joana Miranda Oliveira, Simão Ferreira, Sónia Gonçalves e Tiago Araújo. No final desta jornada a equipa famalicense está muito perto de garantir um lugar na final four da competição.

No sábado, o FAC teve dois encontros, contra o CSM de Peniche, conseguindo apenas um ponto, depois da derrota por 3-2. Sónia Gonçalves venceu em singulares e em pares, fazendo dupla com a irmã Adriana. No segundo encontro do dia, arrecadou três pontos, com a vitória por 5-0 contra o CREA. Em singulares jogaram Simão Ferreira e Sónia Gonçalves, em par misto Adriana Gonçalves fez dupla com Tiago Araújo, em par senhora jogaram as irmãs Gonçalves e em par homem Simão Ferreira jogou com Tiago Araújo.

No domingo, o FAC voltou a ganhar apenas um ponto, tendo perdido 3-2, com o CHE Lagoense. Adriana Gonçalves e Sónia Gonçalves venceram em pares e Simão Ferreira/Catarina Martins venceram em par misto.

Com estes resultados a equipa famalicense encontra-se, provisoriamente, em 3º lugar até à próxima jornada concentrada, a ser jogada no Algarve, no mês de maio.