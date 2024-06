Famalicão: Alunos da D. Sancho visitam CROA

O Futebol Clube de Famalicão está representado nas mais importantes competições internacionais de futebol. Cádiz e Puma Rodrigues estão Copa América e Enea Mihaj no Campeonato Europeu, em representação dos seus países.

Enea Mihaj está ao serviço da Albânia no Campeonato da Europa que está a decorrer na Alemanha. É a primeira vez que o FC Famalicão vê um jogador seu integrar a mais importante competição europeia. A Albânia integra o Grupo B, com a Croácia, Espanha e Itália.

Puma Rodríguez integra a lista de convocados da seleção do Panamá na Copa América. Tido como uma das principais figuras da equipa panamenha, o extremo está entre os eleitos do selecionador Thomas Christiansen para a competição que vai decorrer entre 20 de junho e 14 de julho, nos Estados Unidos da América.

O Panamá está inserido no Grupo C, no qual irá medir forças com as seleções do Uruguai (24 de junho), Estados Unidos (27 de junho) e Bolívia (2 de julho).

Jhonder Cádiz garantiu um lugar entre os 26 eleitos da seleção da Venezuela. O avançado viu premiada uma temporada de grande nível no emblema famalicense, tendo fixado um novo registo de golos numa temporada na sua carreira (16 golos) e tornou-se o jogador com o terceiro melhor registo do clube numa edição da I Liga (15 golos).

A seleção da Venezuela integra o Grupo B da Copa América, competição em que tem agendados jogos com Equador (22 de junho), México (27 de junho) e Jamaica (1 de julho).