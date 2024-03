Famalicão: Alunos da D. Sancho visitaram a Bolsa de Turismo de Lisboa

Os alunos dos Cursos Técnicos de Turismo, Serviço de Restaurante e Bar, Comércio e Logística visitaram a BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, um dos maiores eventos do setor turístico em Portugal, de modo a adquirirem informação sobre as temáticas desenvolvidas nas unidades curriculares lecionadas e terem contacto com a realidade da oferta turística. Os alunos contactaram com as várias vertentes da indústria do Turismo em Portugal (Regiões de Turismo e Operadores Turísticos) e também com mercados internacionais. Ficaram também a conhecer as ofertas de emprego neste setor.

Segundo a Escola, a experiência proporcionou aos alunos uma visão abrangente das oportunidades de carreira e das múltiplas facetas do setor turístico. «Foi uma experiência inspiradora e educativa para todos os participantes e, com esta “aula” os alunos conseguiram adquirir conhecimentos que são e serão úteis na sua área de formação, desenvolvendo também o seu espírito crítico, o respeito e a autonomia, condições essenciais num bom profissional de turismo», expressou.

Os estudantes tiveram, ainda, a oportunidade de explorar o Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, antigo palácio real. Acompanhados por professores e uma guia especializada, mergulharam na história e na cultura portuguesa e aprenderam sobre a vida da realeza portuguesa e sobre os eventos históricos que ocorreram neste icónico edifício. Tiveram oportunidade de ver a Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerónimos, outros ex-libris da cidade.