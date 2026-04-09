Famalicão: Alunos da Didáxis em Erasmus+ na Turquia

Os alunos dos Cursos Profissionais de Cozinha/Pastelaria e de Restaurante/Bar estão em Antália, na Turquia, no âmbito do programa Erasmus+. Durante a estadia, têm desenvolvido e aperfeiçoado competências técnicas na área da restauração, trabalhando lado a lado com profissionais locais e contactando com métodos, ingredientes e tradições diferentes. A gastronomia turca, rica em sabores e influências, tem sido uma verdadeira fonte de inspiração e aprendizagem para os alunos da Didáxis.
Para além da vertente formativa, esta experiência promove o crescimento pessoal dos participantes, incentivando a capacidade de adaptação e o espírito de iniciativa. O convívio com pessoas de outras culturas e a partilha de experiências «contribuem para uma visão mais ampla do mundo e reforçam valores como a tolerância e a cooperação», salienta a direção que, em nota de imprensa, ressalva que este tipo de projetos evidencia «a aposta da Didáxis na internacionalização do ensino e na formação de jovens qualificados, preparados para os desafios de um mercado de trabalho cada vez mais global».