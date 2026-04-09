Concelho, Educação

Famalicão: Alunos da Didáxis em Erasmus+ na Turquia

Os alunos dos Cursos Profissionais de Cozinha/Pastelaria e de Restaurante/Bar estão em Antália, na Turquia, no âmbito do programa Erasmus+. Durante a estadia, têm desenvolvido e aperfeiçoado competências técnicas na área da restauração, trabalhando lado a lado com profissionais locais e contactando com métodos, ingredientes e tradições diferentes. A gastronomia turca, rica em sabores e influências, tem sido uma verdadeira fonte de inspiração e aprendizagem para os alunos da Didáxis.

Para além da vertente formativa, esta experiência promove o crescimento pessoal dos participantes, incentivando a capacidade de adaptação e o espírito de iniciativa. O convívio com pessoas de outras culturas e a partilha de experiências «contribuem para uma visão mais ampla do mundo e reforçam valores como a tolerância e a cooperação», salienta a direção que, em nota de imprensa, ressalva que este tipo de projetos evidencia «a aposta da Didáxis na internacionalização do ensino e na formação de jovens qualificados, preparados para os desafios de um mercado de trabalho cada vez mais global».

 

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Famalicão: Mário Passos diz que município tem «boa almofada financeira»

O Relatório de Gestão e Contas do município de Famalicão, referente a 2025, foi aprovado, esta quinta-feira, com os votos da maioria PSD/CDS-PP; o Chega absteve-se e o Partido Socialista votou contra.

Em declarações à imprensa, o PS critica a elevada carga fiscal, má gestão do dinheiro público e num prejuízo de quase três milhões de euros nas contas públicas. O Chega também aponta a carga fiscal e a despesa com atividades lúdicas.

Em desacordo, o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos, assegura que o município goza de «boas contas» públicas «e tem uma almofada financeira robusta» que permitem uma redução do IMI e avanço com obras estruturantes, como a piscina de 50 metros ou o pavilhão multiusos.

Segundo o edil, o Relatório apresenta uma taxa de execução da despesa na ordem dos 76%, destacando os mais de 41 milhões de euros (mais 102% face a 2024) em aquisição de bens de capital «que resultam do investimento histórico que o concelho tem atualmente no terreno»; realça os 15 milhões (aumento de 65%) em transferências de capital que resultam dos apoios atribuídos a entidades externas, como Juntas de Freguesia, IPSS e tecido associativo.

Da parte da receita, dá nota da subida do valor arrecadado relativo ao Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis (IMT), como «sinal da vitalidade económica do concelho e da dinâmica do mercado imobiliário»; sublinha também o aumento de 44% das transferências de capital explicado pela capacidade de captação de fundos comunitários.

Mário Passos desvaloriza as críticas da oposição e garante que o município apresenta um grau de autonomia financeira de 82,8%; menciona uma diminuição da dívida à banca, referindo que a autarquia famalicense recorreu a apenas 15.9% da sua margem absoluta de endividamento.

Segundo Mário Passos, os documentos referentes à gestão do ano transato refletem «o empenho e o esforço desta Câmara Municipal, do seu executivo e dos seus colaboradores em dar resposta às necessidades e anseios dos famalicenses».

 

Famalicão: «Temos de estar no nosso melhor para conseguir o que nós queremos»

Hugo Oliveira fez, na tarde desta quinta-feira, a antevisão ao jogo da 29ª jornada frente ao Moreirense, afirmando que «vai ser um jogo extremamente difícil; temos de estar no nosso melhor para conseguir o que nós queremos». Apesar de estarem separados por 11 pontos na classificação, com vantagem para a equipa da casa, o treinador do Famalicão reconhece a dificuldade do jogo perante «uma boa equipa, um bom projeto e bons jogadores».

Após o empate na última jornada no estádio do Dragão, nos instantes finais, Hugo Oliveira foi questionado se foi difícil gerir emocionalmente a equipa durante a semana. «Obviamente que no final do jogo tivemos que festejar da forma como conseguimos trazer um ponto, mas estamos extremamente focados, porque sabemos da dificuldade do jogo de amanhã. Queremos continuar a mostrar o nosso processo, a qualidade dos nossos jogadores e, de preferência, dar um bom resultado aos nossos adeptos».

Sobre a candidatura do clube famalicense à vaga na Conference League, o treinador do FC Famalicão reforça que o objetivo é vencer o próximo jogo, acreditando que «a tabela classificativa, no final, vai mostrar o lugar que merecemos e aí eu acredito que será justa».

Sobre os prémios no mês de março – melhor guarda-redes (Carevic), defesa (Ibrahima Ba) e treinador -, Hugo Oliveira assume que aportam «um sentimento de satisfação obviamente». Recorda, ainda, que «ninguém trabalha sozinho», distribuindo o mérito a toda a sua equipa técnica e restante estrutura.

FC Famalicão e Moreirense abrem a jornada 29 da I Liga na noite desta sexta-feira, às 20h45, no Estádio Municipal. Gustavo Correia, da AF Porto, é o árbitro da partida.

Tiago Torres

 

 

 

Famalicão: Motociclista ferido após colisão em Calendário

Na tarde desta quinta-feira, um homem ficou ferido na sequência de uma colisão entre uma mota e um carro na rua Daniel Rodrigues, em Calendário.

O alerta foi dado por volta das 15h19 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses, que transportaram a vítima, com ferimentos ligeiros, para o hospital local.

Famalicão: Bem-estar e livros invadem o centro da cidade

Os mercados “Vai à Vila”, promovidos pela Câmara Municipal de Famalicão no centro da cidade, estão de regresso. Este mês decorrem os mercados Essência e do Livro.

Antes da literatura, a Praça D. Maria II recebe o Mercado Essência este fim de semana, dedicado ao bem-estar e ao esoterismo, oferecendo desde cristais e incensos a consultas de reiki, tarot e astrologia. No sábado, abre das 10h00 às 21h00; no domingo, o horário estende-se até às 18h00, com a tarde animada pelo concerto do famalicense Miguel Riva, uma proposta do projeto cultural “The Village”.

O Mercado do Livro decorre entre os dias 23 e 26 de abril, com a participação de editoras e livrarias locais. No primeiro dia decorre o lançamento da obra “Governar é Comunicar”, de Custódio Oliveira, às 18h00. Na sexta-feira, dia 24, o destaque vai para o concerto poético “Fragmentos”, às 21h30, seguido no sábado pela conversa “Vozes da literatura local”, que reúne os autores famalicenses Ana Marques, Maria João Mesquita e Miguel Coelho. Para o último dia do evento, domingo, está reservada uma sessão com o autor João Miguel Tavares, orientada por Jorge Reis-Sá, às 16h00. O mercado funcionará das 10h00 às 19h00 na quinta-feira e no domingo, prolongando-se até às 22h00 na sexta-feira e no sábado.

Famalicão: Secretário de Estado assina, esta sexta-feira, contratos para as obras na GNR de Famalicão e Joane

Na manhã desta sexta-feira, pelas 10h30, nos Paços do Concelho, a Câmara Municipal, a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna e a Guarda Nacional Republicana (GNR) assinam os contratos de cooperação interadministrativos para as obras nos postos territoriais de Famalicão e Joane. A cerimónia conta com a presença do secretário de Estado da Administração Interna, Telmo Correia.

Estes contratos interadministrativos vão permitir ao Município assumir a intervenção nas atuais instalações da GNR de Famalicão e da vila de Joane.

Em Famalicão, o edifício tem problemas estruturais de longos anos, nomeadamente infiltrações, que exigem uma intervenção urgente. A empreitada inclui a reabilitação do telhado, da rede elétrica e das paredes e está orçada em cerca de 421 mil euros.

No posto da GNR de Joane, a intervenção centra-se na fachada, que apresenta problemas de infiltrações. O investimento previsto ronda os 21 mil euros.

 

Famalicão: Idoso desrespeita ordem da PSP para não conduzir e acaba detido… por estar a conduzir

A PSP deteve hoje um homem de 72 anos na cidade de Vila Nova de Famalicão pelo crime de desobediência.

De acordo com a polícia, o cidadão tinha sido anteriormente detido por conduzir sob o efeito do álcool e ficou proibido de conduzir durante um período de 12 horas. Apesar dessa notificação, acabou por desrespeitar a ordem das autoridades.

O homem foi entretanto notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.