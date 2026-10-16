A turma do 10° ano do Curso Técnico Auxiliar de Saúde da Didáxis deu início às sessões de mentoria promovidas pela Ave Social Hub – Centro para o Empreendedorismo de Impacto. Este programa pretende motivar os jovens para a criação e desenvolvimento de soluções inovadoras para responder aos desafios das comunidades. No final das sessões de mentoria, os projetos vencedores serão apresentados no Festival da Inovação Social, em maio de 2027.

O projeto Ave Social Hub – Centro para o Empreendedorismo de Impacto do Ave é uma iniciativa desenhada para impulsionar o empreendedorismo de impacto social na região, focando-se na criação de um ecossistema sustentável de inovação. Estruturado em três pilares principais — capacitação, incubação e aceleração —, o projeto visa mobilizar e capacitar três grupos chave da região: jovens estudantes, profissionais do setor social e associativo, bem como académicos e empresários.

Através de uma série de atividades que incluem cursos de capacitação, eventos de networking e sessões intensivas de mentoria, o Ave Social Hub equipa estes participantes com as ferramentas necessárias para desenvolver soluções inovadoras que enfrentem os desafios locais. O objetivo é fomentar o crescimento económico e fortalecer a coesão social, preparando os envolvidos para serem líderes de mudanças transformadoras na comunidade.