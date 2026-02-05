Famalicão: Alunos da Didáxis participam em formação para o empreendedorismo

O Ave Social Hub dinamizou um curso intensivo de criatividade e inovação social na Cooperativa de Ensino Didáxis, envolvendo alunos do 10.º e 11.º ano do curso Técnico de Auxiliar de Saúde. Uma iniciativa dedicada à promoção do empreendedorismo de impacto social junto dos jovens.

Ao longo da formação, que durou quatro sessões, os estudantes foram desafiados a identificar desafios sociais do seu território e a desenvolver soluções inovadoras com impacto real. Terminou na manhã de 4 de fevereiro, com a apresentação dos projetos finais.

Os objetivos da formação passaram por estimular a criatividade, o pensamento inovador e o espírito empreendedor, potenciar a resolução de problemas sociais locais e dotar os jovens de ferramentas práticas para a conceção, estruturação e apresentação de projetos de impacto social.

O projeto vencedor foi “Family Resting”, selecionado para integrar o Programa Champions do Ave Social Hub, que inclui nove sessões online de mentoria especializada, entre março e maio de 2026, e culmina com a apresentação do projeto no Ave Social Festival, no final de maio, perante um júri composto por potenciais investidores sociais.

O Ave Social Hub é um Centro para o Empreendedorismo de Impacto que atua no território do Ave, promovendo a capacitação, incubação e aceleração de projetos de impacto social e desenvolvimento sustentável.