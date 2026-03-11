Famalicão: Alunos da EB Bairro assistiram à peça de teatro “A árvore da minha avó”

O projeto Mãos que Cuidam, dinamizado pela LIPAC, com o apoio da Fundação La Caixa do BPI, continua a desenvolver um conjunto de respostas de apoio a crianças, dos 6 aos 10 anos e respetivas famílias, com foco na promoção do bem-estar infantil, do sucesso escolar e da saúde mental.

No âmbito do apoio socioeducativo e reforço escolar, têm sido realizadas sessões de acompanhamento individual e em pequenos grupos e até ao momento, já foram concretizadas 131 horas de intervenção direta.

Como estratégia complementar, foi criado o PLEF – Plano de Literacia Emocional em Família, que pretende incentivar os hábitos de leitura em contexto familiar, fortalecer o vínculo entre pais e filhos e apoiar os Encarregados de Educação na compreensão das diferentes fases do desenvolvimento infantil. Foi criado um espaço de Biblioteca Comunitária, onde as famílias são convidadas a frequentar o espaço ou a requisitar livros para leitura em casa.

Têm sido dinamizadas atividades semanais de Educação Emocional, centradas na compreensão das emoções, no autoconhecimento e na aprendizagem de estratégias de gestão e regulação emocional.

No âmbito da promoção da Saúde Mental, já foram realizadas 53 consultas de psicologia dirigidas a crianças, focadas na avaliação psicológica, nas dificuldades comportamentais e no reforço da autoestima. Paralelamente, foram também realizadas 28 consultas destinadas a Encarregados de Educação, centradas na gestão comportamental, na comunicação familiar e no apoio ao desenvolvimento emocional das crianças.

Para além das iniciativas ligadas ao PLEF, foi recentemente dinamizada uma sessão de Yoga para Encarregados de Educação e crianças, com a colaboração voluntária da professora de Yoga Paula Sá, proporcionando um momento de tranquilidade e ligação entre pais e filhos.

Até ao momento, o projeto já alcançou 47 beneficiários, ultrapassando os objetivos inicialmente definidos para esta fase da candidatura. A maioria das famílias participantes é do concelho de Vila Nova de Famalicão.