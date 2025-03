Famalicão: Alunos da EB Conde de Arnoso aprenderam Suporte Básico de Vida

O famalicense Martim Marques conseguiu um duplo pódio na abertura do Campeonato Madrileno de Karting, prova que decorreu no passado fim de semana, no circuito de Recas. O piloto, de 13 anos, a competir na categoria júnior max (o único não espanhol), começou por liderar duas das sessões de treinos livres, no sábado. Abria, assim, boas perspetivas para as duas finais do domingo.

Na corrida 1, o ex-campeão do Mundo Micro Max mostrou a sua rapidez com o piso molhado e conseguiu o 2.º lugar, com a volta mais rápida da corrida (1m11,551s). Na corrida 2, com o piso seco, voltou a lutar e desta feita conseguiu um 3.º lugar, registando novamente a volta mais rápida do pelotão (58,764s).

O piloto confessa que se sentiu bem nesta prova, «numa pista que não conhecia e com a forte concorrência dos melhores pilotos espanhóis da Júnior Max». Admite que «o grande objetivo era manter o ritmo competitivo e estivemos sempre rápidos, com piso seco ou molhado, o que nos dá ainda maior confiança para o arranque do Campeonato de Portugal Rotax. O meu obrigado ao Rui Pereira Team, ao meu mecânico Arlindo e à SLK Racing Academy», destacou.

Martim Marques vai, agora, preparar a jornada inaugural do Campeonato de Portugal Rotax, a disputar no Kartódromo Internacional do Algarve, em Portimão, a 22 e 23 de março.