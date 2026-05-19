Famalicão: Alunos da EB D. Maria II participaram na Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens

“Literacia Financeira: Os Jovens Contam” foi a temática deste ano da Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens que decorreu nos dias 11 e 12 de maio. A sessão reuniu mais de 130 alunos em representação de 66 escolas de todo o país.

A Francisca Ferreira e Simão Pereira, alunos do 9º ano da Escola Básica D. Maria II representaram o círculo eleitoral de Braga e defenderam as medidas a integrar o projeto de recomendação final que será entregue à Assembleia da República.

E aluna Inês Gomes também participou, mas no papel de jornalista.

A iniciativa permitiu-lhes fortalecer o pensamento crítico e a cidadania ativa em prol da sociedade.

O Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Manuel de Almeida Alexandre e o Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco marcaram presença e interviram perante os jovens.