Famalicão: Alunos da EB de Oliveira S. Mateus aprendem sobre saúde oral e alimentação saudável

A Associação de Diabéticos de Vila Nova de Famalicão vai assinalar o Dia Mundial da Diabetes esta sexta-feira, 14 de novembro, com o tema “Diabetes e Bem-Estar: Unidos pela Diabetes – Famalicão Azul”.

Devido ao mau tempo previsto, as atividades e rastreios que iam decorrer no centro da cidade não vão acontecer. Quem quiser participar pode dirigir-se às farmácias aderentes, onde todos os rastreios e ações continuam normalmente.

O objetivo desta iniciativa é alertar para a diabetes, ensinar a reconhecer os sinais da doença e mostrar como prevenir complicações. Nas farmácias, os participantes poderão fazer medições de glicemia, tensão arterial e índice de massa corporal, além de receber dicas de alimentação saudável e de prática de exercício físico.

O Dia Mundial da Diabetes é celebrado em todo o mundo a 14 de novembro, em memória de Sir Frederick Banting, um dos descobridores da insulina. A cor azul, símbolo desta campanha, representa a união e a esperança na luta contra a doença.