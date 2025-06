Famalicão: Alunos da Escola Básica Terras do Ave com aula prática em Lisboa

Os alunos do 9.º ano da Escola Básica Terras do Ave realizaram uma visita de estudo com destino a Lisboa. O programa, repleto de cultura, história e ciência, teve como principal objetivo consolidar as aprendizagens feitas na sala de aula e proporcionar momentos de descoberta. Foi mais do que um passeio, foi uma aula prática para os alunos. «Aprender fora da escola é essencial para formar cidadãos críticos, curiosos e conscientes do seu papel na sociedade. Momentos como este contribuem não só para o crescimento académico, mas também para o desenvolvimento pessoal de cada aluno», afirmam os responsáveis.

A primeira paragem foi no Quake – Centro do Terramoto de Lisboa, um espaço inovador onde os alunos puderam explorar, de forma interativa e imersiva, o terramoto de 1755 e o impacto que teve na cidade, na ciência e na sociedade da época. «Foi uma forma envolvente de compreender como os fenómenos naturais influenciam o curso da história», refere a direção da escola.

Seguiu-se uma visita ao Mosteiro dos Jerónimos, com especial atenção aos túmulos de Luís de Camões e Vasco da Gama. «O contacto direto com estes símbolos do nosso património permitiu aos alunos refletir sobre o legado dos Descobrimentos e da Literatura», apontam os responsáveis.

Passaram pelo Padrão dos Descobrimentos, que homenageia os navegadores portugueses e outros protagonistas da Era dos Descobrimentos; a visita terminou junto à Torre de Belém, onde os estudantes puderam apreciar de perto um dos mais emblemáticos monumentos de Portugal, classificado como Património Mundial pela UNESCO.