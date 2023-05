Famalicão: Alunos da Escola Camilo aprendem artes na Polónia

Ao final da tarde deste sábado, arranca a edição 2023 do Ymotion – Festival de Cinema Jovem de Famalicão. A apresentação da 9.ª edição acontece no Museu Bernardino Machado, pelas 18h15, e coincide com o início de inscrição de curtas-metragens na competição do festival, que decorre até dia 13 de outubro.

Durante a apresentação será inaugurada a exposição ‘Cartazes do Cinema Português’, de estudantes de Design da Escola Superior de Media Artes e Design (Instituto Politécnico do Porto), e divulgado o júri e as linhas gerais do festival. A cerimónia termina com um debate sobre ‘O futuro é o presente do cinema’, pelo painel de jurados da competição, sob moderação do comissário do Ymotion, Rui Pedro Tendinha.

O dia termina no Classe Bar com a exibição de curtas-metragens, com curadoria da professora universitária Maria João Cortesão, no jardim do espaço, pelas 22 horas, seguido de uma After Party, cuja entrada está sujeita às condições do espaço.

Entretanto, até 12 de maio, decorre o Ciclo Formativo no Centro de Estudos Camilianos e em escolas famalicenses, com sessões alusivas ao cinema de animação, documental, argumento, acting para cinema e realização cinematográfica.

O Ymotion é organizado pelo Município de Vila Nova de Famalicão desde 2015, sendo na atualidade uma alavanca para o trabalho de jovens cineastas, dos 12 aos 35 anos.

Na edição do ano passado, ‘2020: Odisseia no 3º Esquerdo’ (2021), curta-metragem de Ricardo Leite, venceu o Grande Prémio Joaquim de Almeida. Paralelamente ao concurso de curtas-metragens, vão decorrer, ao longo do ano, atividades formativas e educativas, dirigidas, principalmente, a estudantes de multimédia e cinema.

Mais informações e submissão de candidaturas em www.ymotion.org.