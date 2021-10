Famalicão: Alunos da Escola D. Sancho I contribuem para a criação do espetáculo «Somos nós»

Duas turmas do 10.º ano da Escola Secundária D. Sancho I participaram no projeto «Somos nós», uma criação artística produzida por Aldara Bizarro. O trabalho desenvolvido pelos alunos vai culminar num espetáculo a ser apresentado no dia 5 de novembro, pelas 21h30, na Casa das Artes.

Os alunos da Escola D. Sancho I, juntamente com um grupo de profissionais de dança contemporânea, vídeo e música, analisaram a diversidade cultural que existe na Escola D. Sancho I, compondo o trabalho que vai ser apresentado na Casa das Artes. De acordo com Maria Helena Pereira, diretora do agrupamento de escolas, a iniciativa tratou-se de «uma oportunidade única de poder trabalhar com estes alunos uma área tão importante para a formação deles, enquanto cidadãos». «Estes projetos trabalham com os nossos alunos competências muito para além das competências formais – as competências do conhecimento – e isso foi extremamente importante e significativo para a nossa escola», acrescentou.

«Somos Nós» insere-se no projeto «Há Cultura | Cultura para Todos», promovido pelo Município de Vila Nova de Famalicão e cofinanciado pelo Norte 2020, através do Fundo Social Europeu (FSE), que decorreu entre outubro e novembro de 2021, na Escola Secundária D. Sancho I e na Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão.