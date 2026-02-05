Famalicão: Alunos da Escola D. Sancho I na Sérvia

Um grupo de alunos e docentes do Agrupamento de Escolas D. Sancho I deslocou-se à Sérvia, numa mobilidade no âmbito do Erasmus+.
No contato direto com novas realidades sociais e pedagógicas, o grupo participou em aulas de escolas locais, podendo observar diferentes metodologias de ensino e práticas educativas. Docentes e formandos puderem partilhar experiências e conhecimentos.
Destaque, ainda, para a visita a estabelecimentos prisionais, onde se desenvolvem percursos de educação e formação de adultos (EFA), evidenciando o papel fundamental da educação na reinserção social e no desenvolvimento pessoal dos formandos.
Segundo os responsáveis da Escola D. Sancho I, esta experiência contribuiu para «o reforço de competências pessoais, sociais e cívicas dos participantes, fomentando valores como a inclusão, a cidadania ativa, o respeito pela diversidade e a cooperação internacional». A mobilidade em Požarevac (Sérvia) constituiu, assim, «uma oportunidade significativa para ampliar horizontes educativos, consolidar aprendizagens e fortalecer o compromisso do agrupamento com uma educação aberta, plural e sem fronteiras», acrescenta.