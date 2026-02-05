Famalicão: Alunos da Escola D. Sancho I na Sérvia

Famalicão: S. Cosme garante que não foi assinalado penálti no jogo com o Delães

O Desportivo de S. Cosme também já tomou posição sobre o que aconteceu no jogo do passado fim de semana com o Delães. O clube, em comunicado, afirma «que contrariamente ao que foi divulgado em comunicado do clube adversário (Delães) e posteriormente replicado por alguns órgãos de comunicação social, não foi assinalada qualquer grande penalidade no referido lance, tendo sido, sim, marcado pontapé de baliza e, de seguida, dado por terminado o encontro».

O S. Cosme admite, no entanto, «que o momento possa ter gerado alguma perceção incorreta junto de elementos ou adeptos da equipa adversária, mas em momento algum o árbitro assinalou grande penalidade».

Também nota que os excertos do referido lance que estão a circular nas redes sociais, «sem som e fora do seu enquadramento integral», contribui para interpretações incorretas dos acontecimentos».

A coletividade de S. Cosme do Vale dá conta da sua disponibilidade para facultar às entidades competentes a filmagem integral do encontro, com som, «onde poderá ser confirmada a veracidade dos factos».

No mais, lamenta que estas insinuações coloquem em causa as suas vitórias, «através de alegados benefícios de arbitragem, alimentando uma narrativa que não corresponde à realidade, acabando igualmente por atingir e colocar em causa a integridade das equipas de arbitragem».

Também reafirma não querer contribuir para qualquer clima de tensão ou para comportamentos que possam colocar em causa a integridade do futebol amador, defendendo antes um ambiente responsável, saudável e de respeito entre todos os intervenientes».

Recorde-se que o CRP Delães emitiu um comunicado dando conta de um erro do árbitro da partida que terá assinalado grande penalidade, mas não deixou que fosse marcada, dando por terminado o encontro.