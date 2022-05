Famalicão: Alunos da Escola D. Sancho I realizam projeto de mobilidade em Istambul

Devido às condições atmosféricas previsivelmente desfavoráveis para este domingo, foi cancelado o piquenique no Parque da Devesa que o Município tinha programado para assinalar o Dia Internacional da Família.

Mantém-se, contudo, o convite para as visitas guiadas aos Paços do Concelho e para a inauguração de uma exposição de trabalhos elaborados pelas escolas do concelho em ambiente festivo, denominada de «Igualdade em Exposição», pelas 15h30, no auditório dos serviços educativos no Parque da Devesa.

As visitas guiadas aos Paços do Concelho acontecem em dois horários – 10h00 e 11h00 -, sendo necessária inscrição prévia no site do município de Vila Nova de Famalicão.

Na inauguração da exposição há música ao vivo, fazendo parte do alinhamento o Hino da Família de Famalicão.