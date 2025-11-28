Famalicão: Alunos da escola de Cruz aprendem a arte do trapilho em iniciativa intergeracional

Nos passados dias 19 e 26 de novembro, as seniores da Associação Gerações dinamizaram a atividade “Agulhas Intergeracionais” com os alunos do 3.º e 4.º ano da Escola Básica de Cruz.

A iniciativa teve como objetivo dar a conhecer a arte de tricotar em trapilho, uma técnica tradicional que combina reutilização de materiais têxteis com expressão artística. Ao longo da sessão, os alunos aprenderam pontos básicos, experimentaram diferentes texturas e colaboraram na criação de peças coletivas.

As obras produzidas vão servir de base para o Atelier Vivo dedicado à artista Ana Quintino, integrando um projeto mais amplo que promove a criatividade, a sustentabilidade e o diálogo entre gerações. Para além das aprendizagens práticas, a atividade fomentou momentos de partilha, entreajuda e valorização do saber tradicional.

Esta atividade também permitiu aproximar crianças e adultos através de atividades manuais e criativas, reforçando a missão de construir relações comunitárias mais fortes e participativas.