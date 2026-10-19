A Escola Profissional FORAVE deu início à 8ª edição da campanha VALORPNEU, reafirmando o compromisso com a educação ambiental, sustentabilidade e a formação de jovens conscientes e responsáveis.

A iniciativa, que decorre até dezembro, pretende sensibilizar a comunidade educativa para a importância da reciclagem e valorização dos pneus usados e assim contribuir para uma sociedade mais sustentável.

De forma a estimular o empreendedorismo jovem, a campanha inclui o concurso “Ideias ValorPneu” que desafia 88 alunos do primeiro ano dos Cursos Profissionais da FORAVE a desenvolver propostas criativas e inovadoras capazes de valorizar os recursos.

Os alunos tiveram a oportunidade de participar em sessões de formação e escutar o testemunho de colegas que participaram no último ano e, em conjunto, deram vida ao projeto ‘Polytire Glove’, com o qual conquistaram o 1º lugar no Concurso Sustentacar.

Com esta iniciativa, a FORAVE reforça a importância de incluir a sustentabilidade na formação profissional e na preparação dos cidadãos do futuro.