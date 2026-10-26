Com o projeto PolyTire Glove, três alunos dos cursos de Eletrónica, Automação e Comando e Mecatrónica conquistaram o primeiro lugar no concurso Sustentacar, uma iniciativa conjunta da Valorpneu, Valorcar e Sogilub.

Esta premiação reconhece o trabalho de Guilherme Carvalho, João Silva e Diogo Leite que colocaram em prática os conhecimentos e técnicas adquiridas na formação escolar, sob orientação da professora Alexandra Jales.

A conquista evidencia a importância de uma formação profissional que promove a articulação entre a aprendizagem teórica e a aplicação prática, incentivando os alunos a desenvolver projetos que respondam aos desafios atuais e contribuam para um futuro mais sustentável.

Em comunicado, a FORAVE elogia o resultado alcançado “Parabéns aos três alunos pelo excelente resultado e por representarem a FORAVE com talento, dedicação e espírito inovador”.

No âmbito desta iniciativa e antes da entrega do prémio, Rita Faião, consultora de Sustentabilidade da 3Drivers Quadrante dinamizou uma palestra dirigida aos alunos dos primeiros anos dos cursos profissionais da FORAVE dedicada à sustentabilidade, à importância da reciclagem e à valorização dos resíduos de pneus e dos veículos em fim de vida.