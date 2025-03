Famalicão: Alunos da Padre Benjamim Salgado transferidos para os monoblocos na próxima segunda-feira

A Bolsa de Energia, dedicada a conectar famílias e empresas às melhores soluções de poupança em eletricidade e gás, apresenta uma nova identidade visual e estratégia digital, desenvolvidas em parceria com a agência Drible. Esta renovação visa não só modernizar a marca e destacar os benefícios que disponibiliza à sociedade, mas também demonstrar as vantagens de adesão para os consumidores.

Com o principal objetivo de reforçar a presença da Bolsa de Energia no mercado, a Drible apostou no desenvolvimento de uma estratégia digital para fortalecer a identidade da marca e aumentar a conversão, sem nunca perder de vista a sua cultura e proximidade com os clientes que a caracterizam.

A Bolsa de Energia convida empresas e famílias a economizarem e a reduzirem até metade os custos das suas faturas de eletricidade e gás. Com a ajuda da Drible, o seu website integra um simulador de tarifas interativo, no qual o consumidor pode simular quanto poderá economizar nas suas faturas.

Num mercado energético complexo há mais de sete anos, a Bolsa de Energia simplifica a gestão de contratos e otimiza os custos para os seus clientes. Para aderir, o consumidor terá apenas de preencher um formulário no website, anexando uma das suas faturas energéticas, e, a partir daí, a empresa analisa o seu perfil de consumo, simulando o melhor tarifário para o cliente. Após conhecer as melhores ofertas, o consumidor seleciona a opção que mais se alinha com o que valoriza.

A mudança de comercializador é facilitada, sendo apenas necessário o comprovativo de IBAN do consumidor (em caso de débito direto). Por fim, o cliente receberá o contrato por e-mail, e a assinatura pode ser realizada digitalmente. A Bolsa de Energia garante o acompanhamento ao longo de todo o processo, gerindo pedidos de modificações contratuais ou dúvidas sobre a faturação.

A Drible é uma agência com mais de 9 anos de experiência em Marketing, Branding e desenvolvimento web. Especializada na criação de identidades visuais, design gráfico, lojas online, websites institucionais e marketing orientado para a performance, trabalha com diversas marcas no seu portefólio, como a Porminho, Gold Energy, Boomfit, entre outras. Nos Prémios Lusófonos da Criatividade, foi distinguida como Agência do Ano Portugal em Design.