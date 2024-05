Famalicão: Alunos da Roménia estão na CIOR

Um grupo de alunos do Liceu Tecnológico de Eletrónica e Telecomunicações de Constança, Roménia, acompanhado por duas professoras, estão na CIOR até ao dia 26 de maio, no âmbito de uma parceria entre os dois estabelecimentos de ensino, que perdura há quase quinze anos.

Durante este período, que começou no dia 13 de maio, os alunos frequentam aulas do curso de Eletrónica, Automação e Comando, na escola profissional famalicense, e trocam experiências, projetos e metodologias de trabalho nesta área de formação. Paralelamente, têm um programa de visitas a empresas de referência do setor, instaladas no município e na região, a par de atividades culturais e recreativas.

«Esta é uma das parcerias que faz parte do nosso histórico, no quadro da relação da CIOR com as dezenas de instituições e organismos parceiros, espalhados por praticamente todos os países europeus», regista Paula Pereira, da direção da escola. Esta responsável justifica, ainda, que a CIOR, «com a sua oferta educativa e o seu projeto educativo, associados à forte dinâmica do tecido empresarial do Município, em termos de inovação e empreendedorismo, são as principais razões que mantêm esta parceria».

Ainda em termos de mobilidades no quadro do programa Erasmus+, desde o início deste mês e até ao final de junho, alunos do curso de Mecatrónica Automóvel e do curso de Eletrónica, Automação e Comando, estão em Espanha e em Malta, realizando a sua formação em contexto de trabalho/estágio em prestigiadas empresas do setor.

Na semana passada, os professores Nilza Jardim e David Silva, participaram, em Madrid, na 6ª sessão de encontro de parceiros de Espanha, Itália, Grécia, Turquia e Lituânia, no âmbito da ação KA2. A iniciativa é relativa ao projeto STEAM+E, no que se refere à importância desta plataforma digital na Escola, na promoção de uma abordagem inovadora, empreendedora e eficiente da aprendizagem, contribuindo, desta forma, para o desenvolvimento de competências e novas abordagens ao processo educativo e formativo.