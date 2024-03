Famalicão: Alunos da Secundária Camilo Castelo Branco visitam o CERN 

A professora Maria Ernestina Teles Machado recebeu uma onda de carinho e simpatia no lançamento do livro “Landim, momentos históricos, suas gentes, educação e cultura”. A autora é landinense, onde também foi professora, e decidiu escrever um livro sobre a sua terra, momentos históricos, culturais e religiosos, suas gentes, costumes e profissões.

A apresentação decorreu no dia 16 de março, no Real Colégio de Landim, com convidados e antigos alunos. Ernestina Machado, emocionada, proferiu breves palavras de satisfação, agradecendo aos que contribuíram com informações para a feitura do livro e aos que tornaram possível o evento.

A apresentação da obra esteve a cargo da antiga aluna Filomena Fonseca, também nascida em Landim, que dissertou sobre a obra e incitou todos os landinenses à cultura e ao conhecimento histórico/social da sua terra.

O pároco da freguesia, pe. Armindo Paulo, proferiu palavras de acolhimento e regozijo pela ideia de criação do livro, que permitirá alargar o conhecimento sobre a terra da autora. Falou também o presidente da Junta, Avelino Silva, que manifestou agrado pela grande adesão das pessoas, relevando a importância do livro para os habitantes da freguesia. De seguida, o antigo aluno Constantino Castro teceu elogios sobre a forma como lhe foram incutidos na infância os valores da instrução e valores humanos pela sua professora. O filho da autora, António Camilo, também surpreendeu a mãe, num texto sobre a sua vivência de infância e adolescência em Landim, relembrando momentos passados com colegas e amigos da escola.

As intervenções foram intercaladas com momentos musicais e poéticos, onde participaram: Jorge Azevedo ao piano (Escola de Música do Real-Colégio); Carina Nogueira (CNE-Agrupamento 261- Landim); Luís Pereira e a sua turma do 3º ano, atuando com o professor de música Diogo Faria.

Estiveram presentes as professoras da E B de Landim, que envolveram os seus alunos num gesto de amizade e solidariedade para com a autora. Muitos dos antigos alunos também ali se juntaram em homenagem de gratidão à professora, terminando o evento num salutar convívio.