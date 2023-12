Famalicão: Alunos de Arnoso Santa Eulália animaram a festa de Natal

Na última jornada do presente ano da 1.ª divisão da AFSA, o Barrimau consegui o primeiro triunfo. Foi sobre a Acura, em Avidos. A vitória pela margem mínima não permitiu à turma de Calendário deixar o último posto, mas afastou a Acura do lote dos 4 primeiros que lutam pelo apuramento para a Taça MKA. A Acura é agora 5.º, com 10 pontos.

Quem aproveitou o deslize da equipa de Avidos, mas também do Grac e da Adespo, foi o Mal. No dérbi entre vizinhos, o Mal bateu o Landim, por 4-2, e subiu ao terceiro lugar, com 12 pontos, enquanto o Landim desceu ao penúltimo lugar, com 5 pontos.

A Adespo, que defrontou a Aderm, e o Grac, que recebeu o Outeirense, não foram capazes de aproveitar a derrapagem da Acura para subir na classificação. Se a tarefa do Grac advinhava-se mais delicada, por defrontar o segundo classificado, tendo perdido por 2-3, a Adespo não conseguiu ultrapassar a Aderm que forçou a turma de Portela Santa Marinha à divisão de pontos, 1-1, deixando a Adespo na mesma 4.ª posição, com 11 pontos. Já o Grac é agora 6.º classificado, com os mesmos pontos do 5.º (10).

A vitória da Outeirense permite à equipa de Pousada de Saramagos manter a perseguição ao líder, mas o Pedome não dá sinais de facilitar, após vitória (5-3) sobre o Castelões que esteve a vencer por 0-2, mas o Pedome acabou por corrigir e venceu a partida. O Pedome lidera com 21 pontos, a Outeirense é segunda, com 17 e o Castelões é 8.º, com 8 pontos.

Com os mesmos pontos do Castelões, seguem o Covense e o S. Martinho. As duas equipas encontraram-se em Novais (foto), em face do castigo do reduto do Covense, e empataram a 4 golos. O Covense é 7.º, já o S. Martinho é 9.º classificado. O campeonato da 1.ª divisão regressa após a época festiva, a 6 de janeiro.

Arrancou o campeonato da 2.ª divisão

Na 2.ª divisão, o campeonato teve a sua jornada inaugural e os resultados mostram a competitividade da prova. O Esmeriz (foto) não conseguiu prolongar a onda de vitória do torneio de abertura e arrancou com um empate perante a Jasp (2-2). O outro finalista do torneio de abertura, a Flor do Monte, perdeu (5-1) na deslocação ao terreno emprestado do Louredo, em Cabeçudos, por obras no recinto da coletividade de Calendário. O Lousado derrotou o Gavião, por 5-2; já o Novais venceu em Gondifelos o Miradouro (0-3). Por fim, o Riba d´Ave HC recebeu e venceu a Arpo, por 6-3. A Adere folgou nesta jornada. O campeonato regressa só a 6 de janeiro para a realização da 2.ª jornada.

Veteranos

Em veteranos, depois de folgar na jornada anterior, o líder Cajada não desarma e voltou em força impondo uma goleada de 0-7 diante do Bairrense. O Cajada somou então a 7.ª vitória consecutiva, reunindo 21 pontos. A Oliveirense, segunda classificada, regressou às vitórias e mantém o foco no líder. O triunfo sobre a Outeirense (1-2) permite somar 16 pontos. Já a Outeirense é 8.ª com 9 pontos.

A mesma pontuação tem Covense e Grac, equipas que se defrontaram e que a formação de Cruz levou a melhor, por 1-4. O triunfo do Grac permitiu-lhe apanhar o Covense na classificação. Com a derrota, a equipa de Ruivães caiu duas posições (6.º lugar).

O Pedome venceu o Esmeriz, por 5-1, e segue na 3.ª posição com 15 pontos, enquanto o Esmeriz é 9.º, com 8 pontos. Já as Lameiras venceu o Barrimau, por 1-0, e ascendeu ao 4.º lugar, com 12 pontos. O Barrimau é 11.º, com 3 pontos. O S. Mateus foi a Avidos bater a Acura, por 4-5, e subiu duas posições. É agora 5.º classificado, com os mesmos pontos do 4.º, 12 pontos. A Acura é 10.º, com 7 pontos. O campeonato de veteranos regressa só a 5 de janeiro.