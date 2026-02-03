Famalicão: Alunos de Cozinha/Pastelaria da Didáxis estão em Nápoles

Oito alunos do Curso Profissional de Cozinha/Pastelaria da Didáxis estão em Nápoles (Itália) numa mobilidade Erasmus+, a primeira realizada pela escola, «marcando um momento importante no seu percurso de internacionalização».

Acompanhados pelos professores Vasco Guimarães e António Igreja, os alunos estão a viver uma experiência de aprendizagem prática, intercâmbio cultural e aprofundamento gastronómico, contactando com a tradição e a identidade da cozinha italiana.

Esta mobilidade permite o desenvolvimento de competências técnicas e pessoais, a promoção da autonomia, do espírito europeu e a valorização da diversidade cultural, reforçando o papel da Didáxis na promoção de uma educação aberta ao mundo.