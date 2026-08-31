O próximo Rotary Talks, que vai na 4.ª edição, é no dia 10 de setembro, às 21 horas, no auditório da CESPU, sob o tema “O que fazem os alunos com mais sucesso académico e social”.

Com entrada libre, o debate, organizado pelo Rotary Clube de Famalicão, será com Susana Sousa, diretora pedagógica do Colégio Nossa Senhora do Rosário (Porto); Beatriz Silva, aluna com média de 20 valores, da Escola Secundária de Monserrat, Viana do Castelo.

Questões em cima da mesa: “Estudam mais horas? São as explicações? É a pressão dos pais? São as ambições pessoais? É o Ambiente escolar?