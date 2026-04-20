Famalicão: Alunos de Vermoim criam peça simbólica inspirada na revolução do 25 de abril

No âmbito das comemorações da Semana da Liberdade, evocando o 25 de abril de 1974, a Junta de Freguesia de Vermoim promoveu um desafio criativo junto da comunidade local.

A iniciativa contou com a participação dos alunos da Escola de Agra Maior, no âmbito da AEC de Arte Performativa, resultando uma peça simbólica inspirada no cravo, o símbolo maior da revolução.

Para a junta de freguesia, para além da expressão artística dos jovens, este trabalho reflete o compromisso de construir o presente e o futuro com base nos princípios de abril.