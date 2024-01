Famalicão: Alunos debatem problemas das escolas do AE Terras do Ave

No dia 18 de janeiro, os delegados de todas as turmas do Agrupamento Terras do Ave reuniram, na primeira reunião estratégica, para analisar os problemas da escola e apontar soluções. No total, participaram cerca de 50 alunos, do 3.º ao 9.º ano.

O diretor do Agrupamento, Alberto Costa, considerou a reunião muito produtiva. Sobre os problemas apresentados, lembrou que há situações que estão ao alcance de cada um, como a higienização dos espaços, mas há outras que dependem de outras instâncias, como as obras. No final, deixou uma recomendação: «todas as escolas são nossas e o principal agente é cada um de nós». Cada delegado levou para a sua turma as conclusões da reunião estratégica, assim como o seu Kit composto por um caderno, um lápis e um pin, oferecidos pela direção, e uma caneta, oferta da Associação de Pais da Escola Terras Ave, que esteve presente no evento através de um representante.

A reunião estratégica teve, ainda, por objetivo apresentar aos alunos do primeiro ciclo a oferta curricular e extracurricular no 2.º ciclo. O diretor deu a garantia de que a escola está preparada para os receber.

A subdiretora Elisa Pimenta apresentou todos os elementos da direção e começou por pedir aos presentes que explicassem o logótipo do agrupamento, a imagem que é sinónimo da “nossa identidade”. As linhas representam o rio Ave; a falha na linha é a ponte que liga as margens e os diferentes estabelecimentos de ensino. O desenho da linha desenha as letras iniciais do nome do agrupamento. Os círculos coloridos são os 4 ciclos: pré-escolar, primeiro, segundo e terceiro ciclos.